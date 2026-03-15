Mar traslada a la nueva directiva de Agade su "disposición" para afrontar los retos actuales

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con la nueva directiva de la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha trasladado a la nueva directiva de la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) su "disposición" para "afrontar los retos actuales y reforzar la competitividad".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la titular de Mar se ha reunido con la nueva directiva de Agade.

Durante el encuentro, han abordado distintos asuntos de interés para el sector, como la "preocupación existente" por la propuesta de modificación del Reglamento Xeral de Costas.

En este sentido, Villaverde ha avanzado que su departamento presentará alegaciones al documento del Gobierno y ha reiterado el compromiso de la Xunta de "defender los intereses del conjunto de la cadena mar-industria" y de "seguir trabajando en coordinación con el sector".