Mar vigila la caída de salinidad en bancos marisqueros por lluvias, aunque "la situación no es la misma" que 2023

Archivo - Mariscadoras en la playa de Lourido, en Poio (Pontevedra) - ELENA FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, explica que se está "vigilando" la caída de salinidad en los bancos marisqueros por las copiosas lluvias del último mes, aunque valora que "la situación no es la misma" que el otoño de 2023, en la que se vivió una fuerte caída de la producción.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en Santiago en una reunión con cofradías, la conselleira do Mar ha relata que los técnicos de este departamento "están haciendo ese seguimiento", "evaluando el riesgo o peligro para la supervivencia y para la viabilidad del molusco que está ahora mismo en los bancos".

Ante la situación que se vive en zonas como Noia con la muerte de berberecho por la entrada de agua dulce, la conselleira do Mar coincide con el sector en que "la preocupación siempre existe" dada "la duración de los episodios" de temporales, por lo que se analiza el estado de los bancos.

Si bien reflexiona acerca de que "en Galicia siempre hubo periodos largos de lluvia", apunta que "la situación no es la misma" que en el otoño de 2023 en relación con la "cantidad de metros cúbicos de agua que está cayendo por día.

"Estamos, sobre todo, vigilando las salinidades", relata, en las diferentes boyas de medición existentes. "Estamos monitorizando todos los parámetros, temperatura, pH, salinidad, que puedan afectar a los bancos", agrega.

Además, advierte de las predicciones traen borrascas también para la próxima semana, de modo que se va a "ver qué medidas" se pueden acometer. La responsable de Mar volver a reunirse con las cofradía toda vez que disponga de una evaluación más completa de la situación del recurso.

MARISQUEO A PIE

Además de abordar esta problemática con las cofradías, el encuentro de este miércoles se enmarca en las reuniones periódicas con el sector de "escucha activa", en un encuentro en el que se ha tratado el acceso a pérmex del marisqueo a pie.

Así, se ha analizado una propuesta de baremo para la concesión de permisos de marisqueo a pie con el fin de avanzar en un documento consensuado. La conselleira apuesta por acordar con el sector una propuesta definitiva para un acceso equilibrado a la actividad.