Marta Villaverde visita la planta de Pereira en Vigo y destaca su apuesta por la diversificación

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita la planta del grupo Pereira en el puerto de Vigo. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este miércoles la planta del grupo Pereira en el puerto de Vigo, en la que la empresa invirtió un millón de euros el año pasado para ampliar las líneas de termoformado, digitalización del área de producción e instalaciones fotovoltaicas.

En su visita, la conselleira ha puesto en valor la apuesta de este grupo pesquero y de productos del mar por la diversificación de su producción, lo que le permite expandir sus operaciones a varios continentes.

Villaverde ha recordado que Pereira acumula un volumen de facturación de 185 millones de euros por 45.000 toneladas vendidas, lo que la sitúa entre las diez primeras empresas del sector en España. Así, cuenta con 1.250 empleados y el volumen de sus exportaciones asciende a 76 millones de euros.

Para la responsable autonómica de Mar, el Grupo Pereira "es un ejemplo de cómo completar el círculo y ahondar en busca de valor añadido con el cierre de la cadena mar-industria". Según ha incidido, la Xunta "seguirá apoyando a entidades como ésta", en el marco del compromiso adquirido en los últimos años, mediante "importantes" ayudas europeas que "están siendo decisivas" en el desarrollo de su plan de expansión empresarial.

Grupo Pereira tiene filiales en Senegal, Mauritania, Namibia, Sudáfrica y las Malvinas, y dispone de 20 barcos que faenan en siete caladeros, donde captura más de un centenar de especies. El grupo cumple este año su 70 aniversario