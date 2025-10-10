Más de 146.000 consumidores usaron el 'Bono Peixe' con un impacto en ventas de casi 11 millones de euros

Archivo - Marisco en las pescaderías de la Praza de Lugo, a 22 de junio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del programa del 'Bono Peixe' de la Xunta, del que se beneficiaron más de 146.000 consumidores que generaron un impacto en ventas de casi 11 millones de euros, finalizó este jueves.

Según ha explicado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, la finalización del programa se debe a que se acabaron los 2,5 millones de euros que el Ejecutivo gallego destinó a esta medida, que contó con 750 establecimientos adheridos.

La conselleira se ha desplazado este viernes al mercado municipal de Lugo donde ha hecho un balance preliminar de esta acción y ha remarcado la "gran acogida" de esta iniciativa.

Durante las más de diez semanas en las que estuvo vigente el Bono Peixe, la provincia donde más descargas se produjeron fue en A Coruña (100.000), seguida de Pontevedra (casi 90.000), Lugo (22.000) y Ourense (21.000).

En cuanto al número de establecimientos adheridos, la provincia de Pontevedra lideró con 304, seguida de A Coruña con 290, con Lugo y Ourense con 78 establecimientos en cada una de ellas.

En total participaron 233 operadores, de los que la gran mayoría son establecimientos minoristas (188), 26 hipermercados, 18 ambulantes y un gran almacén.

REBAJA DEL IVA

La conselleira ha señalado que esta acción "sirvió para confirmar de nuevo" el impacto del factor precio en los hábitos de consumo de los productos pesqueros. Por ello, ha vuelto a reclamar al Estado la rebaja del IVA del pescado, marisco y conservas.

Así, ha recordado las "experiencias positivas" de países del entorno como Portugal, así como el aval de organismos internacionales y por estudios independientes que resaltan su impacto positivo para el conjunto de la cadena mar-industria.