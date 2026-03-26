Más de 30 colectivos alegan para mejorar las condiciones del dragado del río Lérez - PDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 colectivos, entre ellos cofradías, organizaciones de productores, mejilloneros, ecologistas, plataformas en defensa de la ría y la CIG, alegan a Portos de Galicia para mejorar las condiciones del dragado del río Lérez.

Según han explicado en rueda de prensa este jueves, lo que buscan es "garantizar las necesarias compensaciones económicas mientras no se pueda faenar", y además se oponen "radicalmente" a que el vertido se realice en la zona denominada 'B', en el canal de entrada del afloramiento de la ría de Arousa.

En un comunicado, explican que el material a dragar en la desembocadura del Lérez es "preocupante por varios motivos": dimensiones y presencia de finos y materia orgánica "que favorece" mareas rojas, así como muestras "no representativas del perfil".

Entre otras cuestiones, solicitan "avalar económicamente los posibles daños ocasionados a la producción de bivalvos de la ría de Arousa y a los bancos marisqueros próximos a la zona de dragado en la ría de Pontevedra, y también los daños derivados del incremento de la intensidad y frecuencia de las mareas rojas en la ría de Arousa".

Piden, asimismo, "ampliar y mejorar" el estudio de corrientes y transporte de finos en la desembocadura del Lérez, una orden de la Consellería do Mar para modificar los planes de explotación "ante la imposibilidad de simultanear la actividad marisquera con el dragado" y una comisión de seguimiento.