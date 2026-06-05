El Ministerio de Pesca y el Instituto Español de Oceanografía inician una nueva campaña 'Platuxa' en Terranova

Archivo - El Ministerio de Pesca y el Instituto Español de Oceanografía investigan el gran barco Terranova. - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) han iniciado un año más la campaña de investigación 'Platuxa' en el área de regulación NAFO (Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental) para estudiar los recursos pesqueros demersales de interés comercial para la flota española en el gran banco de Terranova.

En este contexto, el buque Vizconde de Eza, de la flota de investigación oceanográfica, zarpará el día 7 de junio del puerto de Vigo para realizar esta campaña pesquera, que se desarrollará entre el 15 de junio y el 4 de julio y finalizará el 5 de julio en el puerto canadiense de San Juan de Terranova.

El principal objetivo de esta campaña es la recogida de datos de las poblaciones de interés en las aguas internacionales adyacentes a la Zona Económica Exclusiva de Canadá, hasta una profundidad máxima de 1.500 metros, en el área de regulación de NAFO.

En concreto, los científicos buscarán datos de capturas, tallas, parámetros biológicos, muestras para crecimiento y reproducción, así como la cadena trófica de especies. Además, analizarán las comunidades de invertebrados y caracterización de parámetros fisicoquímicos del agua.

Asimismo, la campaña tiene "especial relevancia" para las pesquerías de arrastre de fondo del Noroeste Atlántico, en las que aproximadamente el 9% de las capturas de arrastre corresponde a gallineta y el 4% a fletán negro.

En conjunto, esta campaña se ha desarrollado de forma continuada desde 1995, forma parte del 'Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de Datos del sector pesquero español' y se encuentra cofinanciada a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).