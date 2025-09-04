Miranda alerta del malestar del sector pesquero gallego y rechaza la ampliación de vedas en la pesca de fondo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha expresado en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo el malestar del sector pesquero gallego ante la toma de determinadas decisiones desde "los despachos" y "sin tener en cuenta" la realidad de una comunidad pesquera como Galicia.

Asimismo, ha expresado la oposición a la ampliación por parte de la Comisión Europea de las 87 zonas de pesca en aguas profundas en las que se prohíbe la pesca de fondo.

"En nombre del BNG quería expresar nuestra posición como representante de una nación pesquera, por el malestar existente en el sector pesquero cuando se toman ciertas decisiones", ha señalado Miranda.

A renglón seguido, ha detallado que "está a favor" de medidas y de tratados y de directivas de conservación y de apoyo a la biodiversidad, pero ha incidido en el impacto socio-económico.

En referencia a la propuesta de la Comisión de retomar la revisión de las 87 vedas existentes y que puede afectar al litroal, Miranda explicó que el palangra demersal "apenas incide" en las poblaciones vulnerables.

"Quería expresarlo porque esto es una preocupación en los puertos de Burela, de Celeiro y de Ribeira", ha apuntando Miranda, ya que la prohibición afecta a casi el "80% de la pesca de palangre en Galicia".