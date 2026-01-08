La patronal conservera alerta del impacto de una posible suspensión de exportación de sardina congelada marroquí

VIGO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la conserva, Anfaco-CYTMA, ha alertado este jueves del impacto que tendría en el sector una eventual suspensión de la exportación de sardina congelada por parte de Marruecos, tras el anuncio hecho en las últimas horas por el gobierno del país norteafricano.

Según ha recordado la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos, España está entre los países destinatarios habituales de sardina congelada marroquí, "una materia prima relevante para la actividad de la industria transformadora y conservera".

Así, las importaciones de sardina congelada procedentes de Marruecos ascendieron a 27.400 toneladas (enero-octubre 2025), lo que representa el 94 % del total importado por España procedente de países extracomunitarios.

Por ello, ha advertido de que la posible suspensión de este flujo comercial "podría tener un impacto relevante en la actividad industrial y el empleo del sector".

Anfaco-CYTMA remitió escritos al Gobierno de Marruecos el pasado octubre trasladando su preocupación por esta medida comercial "proteccionista" y que "sería contraria al marco jurídico". Al respecto, ha señalado que, si bien comparte la preocupación por la sostenibilidad del stock de sardina, "la solución debe pasar por una gestión técnica de dichos recursos pesqueros, que puede contar con la colaboración de entidades de referencia, como el Instituto Español de Oceanografía (IEO), y de un control efectivo de descargas".

"Nos encontramos con una decisión contradictoria, que por un lado pretende proteger el abastecimiento interno marroquí de sardina, pero que al mismo tiempo pretende asegurar la materia prima para la producción de conservas y transformados en sus fábricas nacionales, con el objetivo de exportar posteriormente a nuestro mercado europeo. Esto requiere revisar con detenimiento una medida que supone un perjuicio de nuestros intereses comerciales y económicos", ha señalado el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso.

La asociación ha insistido en que el principal mercado de exportación de la industria española es el europeo. La UE importó 17.538 toneladas de preparaciones y conservas de sardina procedentes de Marruecos en el periodo (enero-octubre 2025), y esos datos consolidan el papel de Marruecos como el principal proveedor extracomunitario de estos productos y principal competidor de la industria española, que produjo 13.503 toneladas de conservas de sardinas en 2024.

Por eso, ha pedido que cualquier medida que afecte a los intercambios comerciales "tenga un alcance proporcionado", que esté "debidamente motivada" y que "se aplique de forma coherente con los compromisos internacionales asumidos por las partes".