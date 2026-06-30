La patronal gallega valora la revisión del Fempa para "ganar flexibilidad" y simplificar el acceso a los fondos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mar Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) considera positiva la apertura por parte de la Comisión Europea de un proceso de consulta pública para recabar aportaciones ante una futura modificación del Reglamento del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), una iniciativa orientada a mejorar su aplicación, simplificar determinados procedimientos y optimizar el uso de los recursos disponibles durante el actual periodo de programación 2021-2027.

En un comunicado, la CEG ha destacado que la Comisión Europea plantee introducir ajustes que permitan una mayor flexibilidad a los Estados miembros en la gestión de sus programas nacionales, siempre que estos cambios contribuyan a reducir cargas administrativas, agilizar la llegada de las ayudas al tejido productivo y facilitar que los fondos cumplan su objetivo de impulsar una actividad marítimo-pesquera más competitiva, sostenible e innovadora.

El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, destaca que "Europa debe seguir apostando por un sector mar-industria fuerte, moderno y capaz de afrontar los grandes retos actuales, desde la transición energética y tecnológica hasta la sostenibilidad de los recursos y la necesidad de mantener la actividad económica y el empleo en nuestras zonas costeras".

En este sentido, Vieites recuerda que "la financiación europea debe ser una herramienta al servicio de las empresas, y para ello es imprescindible que los fondos sean accesibles, tengan una gestión ágil y respondan a las necesidades reales de los sectores productivos".

La Comisión Mar Industria de la CEG considera que el Fempa constituye un instrumento estratégico para Galicia, dada la relevancia económica y social del complejo mar-industria, que integra actividades extractivas, acuicultura, transformación, comercialización, logística e innovación vinculadas al ámbito marítimo.

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para el periodo 2021-2027 tiene entre sus prioridades fomentar la pesca sostenible, la acuicultura, la transformación y comercialización de productos pesqueros y el desarrollo de una economía azul sostenible.

La patronal gallega considera fundamental que la revisión normativa permita avanzar hacia un modelo de gestión más sencillo y eficiente, "evitando que la complejidad administrativa pueda convertirse en una barrera para que empresas, especialmente pymes, accedan a unas ayudas concebidas precisamente para favorecer la inversión y la transformación del tejido productivo".

Al respecto, Vieites señala que "Galicia necesita aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para modernizar sectores estratégicos". "La simplificación administrativa, la estabilidad normativa y la capacidad de ejecución son condiciones necesarias para que las inversiones lleguen a las empresas y generen actividad económica y empleo", ha indicado.

Con estos objetivos, la CEG trasladará a la consulta pública de la Comisión Europea la importancia de que cualquier modificación del Reglamento Fempa mantenga como prioridad el impulso a la competitividad empresarial, la innovación, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica del sector marítimo-pesquero.

Asimismo, para la Confederación resulta necesario que la futura aplicación del Fondo "continúe teniendo en cuenta las particularidades de regiones con una fuerte vinculación al mar como Galicia, donde el complejo mar-industria representa un sector estratégico y donde las empresas afrontan retos específicos derivados de la transición hacia modelos más sostenibles y digitales".

Por otra parte, la Comisión Mar Industria de la CEG afirma que el debate sobre la modificación del Fempa debe enmarcarse en un proceso de mayor alcance que la Comisión Europea está impulsando para la reforma del sistema de financiación y ayudas públicas de la Unión Europea de cara al próximo periodo presupuestario.

Además, recuerda que "la Política Pesquera Común es uno de los pilares fundacionales del Tratado de Roma, que creó y sustenta la UE", y destaca la importancia de "mantener un marco europeo propio para la pesca, la acuicultura y toda la cadena mar-industrial, con una dotación económica suficiente y con criterios de asignación que tengan en cuenta su carácter estratégico para la Unión Europea".

La CEG cree que trasladar una parte creciente de las decisiones sobre el reparto sectorial de los recursos a los Estados miembros "podría generar desequilibrios y reducir la capacidad de sectores con una fuerte especialización territorial para competir por unos fondos que deberían seguir respondiendo a prioridades comunes europeas".

Por ello, reclama que el futuro modelo financiero europeo "preserve el enfoque específico del actual Fempa y garantice que el sector mar-industria continúe contando con el respaldo necesario para afrontar los retos de sostenibilidad, digitalización, innovación y relevo generacional".

La CEG recuerda que, según el Informe Ardán Galicia 2025, el sector pesquero y su cadena de valor en Galicia alcanza cifras de enorme relevancia: 21.043 empleos directos, 1.266 empresas activas, una cifra de negocio de 11.536,71 millones de euros y un valor añadido bruto de 1.376,48 millones de euros.

Por otra parte, señala que se cuenta con más de 5.400 barcos dedicados a la pesca, 3.600 bateas y más de 3.300 personas dedicadas al marisqueo a pie.