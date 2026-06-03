El patrullero de la Armada 'Arnomendi' parte de Ferrol para la vigilancia de la costera del bonito

Archivo - El patrullero de la Armada 'Arnomendi' - COMANDANCIA NAVAL DE SANTANDER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de altura 'Arnomendi' partió el pasado lunes desde Ferrol para la campaña de vigilancia e inspección en la costera del bonito, que se desarrolla en aguas de la cornisa cantábrica, costa atlántica y costa gallega.

Esta actuación está incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca del año 2026. Su participación tendrá una duración de 24 días, con regreso a su puerto base en Ferrol a finales del mes de junio.

Actuará como buque de inspección pesquera efectuando la verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca, la vigilancia de zonas y periodos de veda y actividades de la flota.

El 'Arnomendi' contará con la participación de dos inspectores de la Secretaría General de Pesca para estas tareas.

Perteneciente al Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, esta unidad está integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la acción del estado en la mar protegiendo los intereses marítimos nacionales, así como el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional.

El 'Arnomendi' es el tercer buque de la clase 'Chilreu' y fue construido en los astilleros Freire de Vigo, en el año 2000. Está al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez. Para esta campaña contará con una dotación de 32 personas.