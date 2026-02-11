El patrullero Arnomendi inicia la campaña de vigilancia de pesca en la costa gallega y cornisa cantábrica

FERROL 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de altura Arnomendi ha iniciado la campaña de vigilancia pesquera en la costa gallega y la cornisa cantábrica, tras zarpar desde Ferrol el pasado lunes, en marco del Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP) del año 2026.

A lo largo de esta campaña, de unas dos semanas de duración, el Arnomendi participará como buque de inspección pesquera y llevará a cabo las misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera. Para desempeñar las tareas de inspección pesquera contará con la participación de una inspectora de la Secretaría General de Pesca.

Esta patrullera, perteneciente al Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, está integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la acción del Estado en el mar, protegiendo los intereses marítimos nacionales, y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, apoyando así al conjunto de actividades que realizan las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.

El Arnomendi, construido en los astilleros Freire de Vigo en el año 2000, está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol y está al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez. Para esta campaña contará con una dotación de treinta y dos personas.

BUQUE MULTIPROPÓSITO CARNOTA

Por otra parte, el buque multipropósito de la Armada Carnota A-61, que salió de Ferrol el pasado domingo, hace estos días su primera escala en Bilbao. Durante su estancia en puerto, realizará un acto de Arriado Solemne de la Bandera Nacional este miércoles al ocaso, que contará con la presencia del Comandante Naval de Bilbao y diversas autoridades civiles y militares. Asimismo, abrirá sus puertas al público en general la mañana de este jueves en horario de diez de la mañana a una de la tarde (10:00h - 13:00h) para que la ciudadanía pueda conocer el barco y su dotación.

El Carnota, con una dotación de 37 personas, se encuentra realizando una patrulla de Presencia Naval y Vigilancia Marítima en espacios de soberanía nacional por el Cantábrico. Presta servicio en la Armada encuadrado en su flota de unidades auxiliares dentro de la Fuerza de Acción Marítima, con dependencia del Comandante de las Fuerzas de Acción Marítima de Ferrol.