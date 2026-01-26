Planas pide a Bruselas más fondos para la pesca y sanciones a los países que excedan la cuota autorizada

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa para informar sobre la aplicación en España de las medidas acordadas en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes a Bruselas más fondos para la pesca y una respuesta firme contra Reino Unido, Islandia, Noruega e Islas Feroe por exceder las cuotas autorizadas, al advertir de que estas prácticas están "generando una problemática" en el reparto equilibrado del sector.

"Cuatro Estados costeros se han autoatribuido una cuota superior al reparto que tenían", ha señalado Planas en declaraciones previas a la reunión con los ministros de Agricultura y Pesca, al explicar que estos países han aplicado recortes del 48% en la pesca de caballa, frente al 70% que se había planteado como referencia a nivel europeo.

El ministro ha denunciado que no se respete el reparto acordado en el marco del Consejo de Agricultura y Pesca celebrado el pasado mes de diciembre, donde se fijaron los totales admisibles de captura, y ha advertido que la diferencia entre ambos niveles compromete el equilibrio en la gestión de esta pesquería.

En este contexto, ha asegurado que España ha planteado a la Comisión Europea dos posibles vías de actuación. "Le pedimos que escoja entre adoptar sanciones contra aquellos países que han superado claramente lo que desde el punto de vista científico se planteaba o bien situarnos todos en el mismo umbral", ha explicado.

Planas ha subrayado que el Gobierno ha abordado este asunto con el sector y ha defendido que la Unión Europea debe garantizar que quienes cumplen estrictamente las recomendaciones científicas no se vean penalizados frente a quienes adoptan decisiones unilaterales, al tiempo que ha insistido en la necesidad de preservar la sostenibilidad de los recursos.

En el ámbito presupuestario, el ministro ha calificado de "claramente insuficiente" la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, y ha respaldado el dictamen aprobado recientemente por el Comité Económico y Social Europeo, que aboga por "restablecer una cifra superior a los 6.000 millones de euros" para el fondo europeo destinado al sector pesquero.

PESCA EN EL MEDITERRÁNEO

Planas ha pedido también a la Comisión Europea que aclare cuándo y cómo presentará la reforma del reglamento de pesca del Mediterráneo anunciada el pasado diciembre, después de que no quedara reflejada formalmente en las conclusiones del Consejo.

En este sentido, el ministro ha advertido de que diciembre de 2026 "está a la vuelta de la esquina" y ha reclamado certidumbre para el sector ante el denominado problema de "estrangulamiento" que limita la actividad pesquera en esta cuenca.