Pontón (BNG) pide a PSdeG y PP volver a la unidad de 2009 contra los parques eólicos marinos y paralizar el POEM

Los nacionalistas promoverán nuevas iniciativas tras reunirse con el sector, que pide retirar el plan y dialogar de cero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este lunes la unidad de todas las fuerzas políticas para rechazar el Plan de ordenación de espacio marítimo (POEM) presentado por el Gobierno central y que el sector de la pesca rechaza por falta de consenso a la hora de establecer una negociación. Así, los nacionalistas piden volver al consenso de 2009, mientras que el presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca, Torcuato Teixeira, ha rechazado entablar una negociación sin que se retire el plan porque sería a partir de "hechos consumados".

La líder nacionalista, junto con el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, la responsable de Pesca en el grupo parlamentario, Rosana Pérez y otros responsables se han reunido con miembros de la plataforma que defiende los intereses pesqueros, entre los que también estaba Xabier Aboi (CIG-Mar). Tras el encuentro, en comparecencia de prensa, Pontón, que ya participó en la concentración del pasado sábado en A Coruña convocada por la plataforma, ha rechazado los planes del Gobierno central y ha pedido volver a ese consenso de 2009.

Concretamente, en mayo de 2009 --recién recuperada la Xunta por parte del PPdeG, que tenía mayoría absoluta--, el Parlamento de Galicia aprobó una proposición no de ley (tras negociar entre los grupos) impulsada por el entonces diputado del BNG Bieito Lobeira en la que se mostraba "la posición contraria a la instalación de parques eólicos marinos en el litoral de Galicia, fundamentado en el impacto que tendrían sobre el sector pesquero y marisquero gallego y teniendo en cuenta las previsiones de elaboración de un plan de ordenación y usos del litoral gallego".

El acuerdo de entonces también instaba a la Xunta a emprender todas las acciones precisas para dejar sin efecto el estudio estratégico ambiental para la instalación de parques eólicos marinos en lo relativo al litoral gallego", así como también pedía información sobre los planes de parques. Mientras que en 2016 el Tribunal Supremo autorizó en un fallo judicial la instalación de los molinos en las aguas costeras, quedando liberado sobre el 75% del litoral, según se informó en su día.

En este escenario, la portavoz nacional del BNG ha manifestado que "basta ya de ponerle la etiqueta verde al expolio". "No es compatible llenar toda la costa gallega con mantener un sector económico como la pesca", ha señalado en la rueda de prensa tras el "primer contacto" con formaciones políticas que ha tenido la plataforma, según ha dicho su presidente, que ha agradecido la puesta a disposición del BNG con la plataforma.

"INCOMPATIBLE"

La líder nacionalista han incidido en que "es incompatible" y está en juego "proteger al sector pesquero", con más de 30.000 empleos, o se "se ponen por delante los intereses del lobby eléctrico". Así, ha vuelto a poner el acento en que se quiere convertir Galicia en "colonia energética" y "hacer caja" poniendo en peligro al sector, que en lugares como en Viana do Castelo (Portugal) ha supuesto "la desaparición de la pesca en esas áreas".

La dirigente nacionalista ha incidido en que se quiere instalar el 43 por ciento de todos los parques eólicos marinos en la costa gallega, lo que supone la "pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y que pone en riesgo la viabilidad" hasta 74.000 trabajos relacionados con una de las "principales industrias de Galicia".

Además, en su intervención, Pontón ha recordado que la Comunidad gallega ya tiene "una capacidad productiva muy fuerte" de energía eólica, que alcanza los 4.000 aerogeneradores en los montes. "Hay que decir basta ya de soportar todos los costes ambientales y económicos, sin percibir nada a cambio y sacrificar sectores económicos que son claves".

El BNG llevará, de nuevo, iniciativas al Parlamento de Galicia, así como al Congreso de los Diputados y a todas las instituciones para reclamar que "se retire" el POEM y declarar la costa gallega libre de instalación de parques eólicos. "Y no hagan trampas en el debate, estamos a favor de que haya renovables, pero no como modelo de priorizar los intereses de las eléctricas", ha sentenciado.

EMPEZAR DE CERO

En esta línea se ha pronunciado el presidente de la Plataforma en defensa de la pesca, quien ha dicho que "están a favor de las renovables" pero no a costa de "pretender sacrificar" el sector pesquero, que se está poniendo "en bandeja de plata" a las industrias energéticas.

Torcuato Teixeira ha manifestado que, desde junio de 2022, no tienen "ninguna vía de diálogo o consulta" con el Gobierno, pese a que se solicitó "reiteradamente" abordar esta cuestión. Ahora hay "hechos consumados", por lo que el sector pide que se retire para entablar un diálogo, que ahora es "ninguna".

"Cuando lo retiren, podremos dialogar para ver si pueden coexistir o no con la existencia del sector", ha aseverado Torcuato Teixeira, quien ha reclamado un debate sosegado y "no estas prisas que son las que quieren las industrias". "Tenemos que ir al ritmo que demanda la sociedad y no las industrias (eléctricas)", ha manifestado.