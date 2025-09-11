PP demanda al Gobierno central la modificación del proyecto de decreto de pesca recreativa en aguas exteriores

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular Miguel Fidalgo y Jesús María Fernández Rosende han demandado al Gobierno central la modificación del proyecto de decreto de pesca recreativa en aguas exteriores con el fin de elaborar un nuevo texto normativo consensuado con el sector pesquero.

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, en un encuentro celebrado este jueves con representantes de la Federación Galega de Pesca Marítima Responsable e Náutica de Recreo (Fedpemar), los populares han criticado que el proyecto de decreto supone "una normativa injusta, desproporcionada y discriminatoria hacia la pesca recreativa, sin base científica suficiente y con un impacto social y económico muy negativo".

En este sentido, Fidalgo y Rosende han animado a los afectados a presentar alegaciones antes del próximo 20 de septiembre, de manera que el Gobierno central "reconozca el error que supone llevar adelante esta nueva normativa sin contar con las aportaciones y demandas concretas de los pescadores".

Estas acciones vendrán acompañadas de la presentación de iniciativas en el Parlamento gallego con el objetivo de suspender la entrada en vigor de este decreto.

"La solución no es prohibir, sino respetar, tanto las vedas como los tamaños de los peces que se capturan" ha indicado Fidalgo, quien ha abogado porque el nuevo decreto "no suponga un enfrentamiento entre pescadores recreativos y profesionales".