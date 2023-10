El PP reclama en el europarlamento "claridad" sobre las alternativas para la descarbonización de la flota pesquera

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este lunes y este martes en el Parlamento Europeo "claridad" sobre las "alternativas reales" para la descarbonización de la flota pesquera, y ha llamado a "no exagerar" la importancia de las emisiones en este sector, ya que "no suponen más del 0,5 % del total mundial".

Así lo ha trasladado el eurodiputado gallego del PP y vicepresidente primero de la Comisión de Pesca, Francisco Millán Mon, en una audiencia pública de este órgano parlamentario.

En su intervención, Millán Mon se ha referido al "triple desafío" al que se enfrenta el sector pesquero. En primer lugar, ha hablado del reto regulatorio y ha apuntado que la sustitución del diésel va a exigir motores más grandes y mayor espacio a bordo de los buques, algo que impide la actual legislación sobre capacidad pesquera. "Sin embargo, parece que la Comisión Europea ya no está dispuesta a abrir el debate", ha lamentado, y ha pedido a dicha Comisión "que aclare su postura".

En segundo lugar, el eurodiputado gallego se ha referido a la "problemática financiera", para recordar que será necesaria financiación en ese proceso de descarbonización. Al respecto, ha recordado que el propio comisario Sinkevicius ha reconocido que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) "no está a la altura para hacer frente a la eventual sustitución de los motores en los buques de pesca".

Finalmente, Francisco Millán Mon ha añadido que también existe un problema técnico, porque actualmente no hay "ninguna alternativa realista" que pueda competir energéticamente con el gasoil. A su juicio, "no queda claro" si la mejor solución pasa por el metanol, el hidrógeno, los biocombustibles, las baterías eléctricas, el amoníaco, etc.

Por todo ello, ha instado a la Comisión a estudiar esta problemática y "proporcionar claridad", también a nivel técnico, para que el sector pesquero pueda conocer las alternativas reales que tiene para afrontar la descarbonización.