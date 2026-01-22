El PPdeG defiende al sector pesquero frente la "incoherencia" del PSOE y el "oportunismo" del BNG con el control europeo

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, visita la lonja de Muxía. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha mostrado su apoyo a las demandas del sector de la pesca de flexibilizar los controles europeos, frente a la "incoherencia" del PSOE y el "oportunismo" del BNG.

"Somos el Partido de la Pesca, como dicen nuestras siglas: PP. Y nunca vamos a dejar tirados a nuestros marineros", ha señalado durante una visita a la lonja de Muxía.

Allí, ha señalado que los populares pidieron al Gobierno central que "reaccionase" y aplicase "la norma europea" sobre el control de la pesca de una manera que "no ahogase a los pescadores". "Y vimos que la flexibilización era posible, solo era cuestión de voluntad política", ha esgrimido.

En este sentido, ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cambió su postura "gracias a la insistencia del PPdeG y, por supuesto, gracias a la presión del sector".

Por todo ello, Paula Prado, ha puesto en valor la postura "clara y coherente" de los populares gallegos con el sector, frente a un socialismo "tan entretenido con sus asuntos de corrupción que la pesca es su última prioridad" y un BNG "que en Europa sigue aliado con el Grupo de los Verdes, que apoyó el veto a la pesca de arrastre".

Así, ha exigido al Gobierno central "no más sobresaltos" con este asunto, ya que considera que la "incertidumbre y la tensión" generada al sector del mar en los últimos días ha sido "gratuita, innecesaria y totalmente evitable".