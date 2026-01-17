PPdeG reclama al Gobierno central que "asuma sus competencias y flexibilice" el reglamento de control pesquero

Los diputados del Grupo Popular, Miguel Fidalgo, Manuel Santos, Loli Hermelo y Raúl Santamaría, en Bueu - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular, Miguel Fidalgo, Manuel Santos, Loli Hermelo y Raúl Santamaría, han reclamado al Gobierno central que "asuma sus competencias y flexibilice" el reglamento de control pesquero, que obliga -- entre otras medidas -- a los barcos a preavisar a su llegada a puerto y llevar un registro electrónico de las capturas.

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, los diputados populares le han mostrado su apoyo a las demandas al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bueu y presidente provincial da Federación de Confrarías, José Manuel Rosas.

En este sentido, han anunciado que su partido llevará, tanto al Parlamento de Galicia como a los municipios del litoral gallego, iniciativas reclamando estas reformas de la normativa europea, que afecta "negativamente" a la viabilidad económica de la pesca gallega, a la seguridad en el mar y al mantenimiento del tejido social y productivo de las zonas costeras.

Los populares han considerado "necesario" un período de adaptación al nuevo reglamento de control pesquero. Por eso, han lamentado que el Gobierno central "no disponga de un plan operativo público suficientemente definido que garantice la correcta aplicación de la nueva normativa y que evite consecuencias negativas para el sector".

Asimismo, han señalado que avisar de la entrada a puerto o la declaración de capturas en tiempo real "son medidas más propias de la pesca industrial que de la artesanal" y suponen un "riesgo operativo y una desviación" de la atención principal a la pesca.

Por todo ello, el PPdeG llevará al Parlamento gallego y a los municipios costeros la iniciativas para que el Gobierno central "reaccione y tome la iniciativa".

"Es imprescindible que estas nuevas normas se apliquen con proporcionalidad y sentido común, y que se deje trabajar al sector pesquero gallego, que tiene demostrado su compromiso con la sostenibilidad del mar y de los recursos marinos", han concluido.