Reabiertos todos los polígonos de batea de la ría de Pontevedra tras estar cerrados por toxina

Archivo - Varias bateas para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) permitió la apertura del polígono de bateas Bueu B en la ría de Pontevedra tras constatar la remisión del episodio de toxina lipofílicas que comenzó en agosto.

Según ha informado la Consellería do Mar en un comunicado, a partir de este jueves quedan abiertos todos los polígonos de cultivo de mejillón de dicha ría.

Todo ello, después de que los análisis realizados por los servicios del Intecmar confirmasen el descenso de la concentración de estas toxinas marinas.

Ahora, la ría de Pontevedra se suma a la ría de Arousa, que ya tiene todos los polígonos abiertos desde la pasada semana. Sin embargo, en la ría de Vigo siguen cerrados tres polígonos situados en la zona de Liméns, en la boca norte de la ría.