Remolcado un pesquero con cuatro tripulantes por quedar sin máquina frente a Muxía

Salvamar Altair, de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un pesquero ha necesitado ser remolcado este miércoles al quedar sin máquina frente a las costas de Muxía (A Coruña).

Según informa Salvamento Marítimo, en el pesquero --de 14 metros de eslora-- se encontraban cuatro tripulantes. Solicitaron ayuda a través del sistema VHF por quedarse sin máquina a dos millas al oeste de Muxía.

Así, el centro de Salvamento de Fisterra movilizó a la embarcación Salvamar Altair, que remolcó al pesquero hasta Muxía.