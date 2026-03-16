Remolcado un pesquero con seis tripulantes tras quedar sin máquina cerca de Punta Langosteira

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Salvamento Marítimo tuvo que remolcar al pesquero 'Arino', con puerto base en O Grove, con seis tripulantes tras quedar sin máquina a tres millas al norte de Punta Langosteira.
Según ha indicado fuentes de Salvamento, consultadas por Europa Press, fue sobre las 08.30 horas de este lunes cuando saltó la voz de alarma.
De esta forma, hasta el punto acudió la Salvamar Betelgeuse que remolcó al pesquero hasta el muelle de A Palloza, en A Coruña.