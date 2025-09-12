Remolcado a Vigo un pesquero con seis tripulantes que se quedó sin gobierno en la Costa da Vela

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha coordinado en las últimas horas el remolque de un buque pesquero con seis tripulantes que se quedó sin gobierno en la Costa da Vela, en la boca norte de la ría de Vigo, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El aviso llegó a Emergencias sobre las 19.45 horas de este jueves, a través del propio personal de Salvamento, que solicitó la colaboración del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Hasta el punto se desplazaron el remolcador 'María Pita' y una embarcación del Servizo de Gardacostas. Fue finalmente el 'María Pita' el encargado de remolcar el pesquero hasta el puerto de O Berbés, en Vigo.

El 112 Galicia informó también a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil de Cangas por si fuera necesaria su intervención.