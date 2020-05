Requisados casi 50 kilos de centolla ovada y sin identificar en Cabo Touriñán, en Muxía (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, requisaron un total de 47,5 kilos de centolla ovada y sin identificar, además de los sacos que los contenían, durante un control efectuado en la zona de Cabo Touriñán, en Muxía (A Coruña).

Según informa la Xunta, esta mercancía fue encontrada a comienzos de esta semana entre las rocas, estaba sin identificar y la mayoría de los ejemplares estaban ovados.

Seguidamente, el producto fue devuelto al mar en la misma zona tal y como establece la Lei de Pesca de Galicia, que prohíbe la captura de especies ovadas y de talle o peso inferior al establecido.

Tras lo ocurrido, la Consellería do Mar recuerda a la ciudadanía que el consumo de marisco extraído ilegalmente "puede suponer un riesgo para la salud al no haber pasado ningún tipo de control". Por ello, este departamento de la Xunta pide a los consumidores que no compren producto fuera de los canales legales de comercialización.