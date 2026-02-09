Rescatados los 7 tripulantes de un buque que sufrió una escora y quedó a la deriva frente a la costa de A Coruña

Archivo - Remolcador 'María Pita' de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los siete tripulantes del pesquero 'Itoitz' tuvieron que ser rescatados por el pesquero 'Abra de Muxía' después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña-Alvedro.

Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Según detallan las mismas fuentes, la emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.