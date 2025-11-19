El restaurante Crudeza de Vigo, primer premio del concurso Conxemar Tapas 2025 con su 'Ceviche Nikkei'

VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tapa 'Ceviche Nikkei' del restaurante Crudeza de Vigo se ha proclamado ganadora de la segunda edición de Conxemar Tapas, organizado por la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura entre locales de la ciudad olívica.

Durante el acto, llevado a cabo en la mañana de este miércoles en la sede de Conxemar, el restaurante María Manuela ha conseguido el segundo puesto, dotado de 1.250 euros, gracias a su tapa 'Merluza 3.0'. Por su parte, Sota, con 'Mar y Tierra', se alzó con el tercer premio, con 750 euros.

Al evento han acudido, entre otros, el presidente de Conxemar, Eloy García, así como la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Riral.

Durante las tres semanas que duró el certamen -del 3 al 26 de octubre de 2025-, más de 2.000 personas recorrieron los 28 locales del Casco Vello y la Zona Náutico de Vigo participantes, degustando las diferentes propuestas y votando su favorita mediante un código QR, resultando ganador Crudeza, con un premio de 2.000 euros. Además, todos aquellos que votaron su tapa favorita entraron en el sorteo de un iPhone 17.

Conxemar ha reivindicado que este concurso ha logrado un incremento del 74% en el número de tapas consumidas, "consolidándose como una cita imprescindible para la hostelería local y un escaparate del potencial gastronómico de los productos del mar congelados".