Salvamento registra la pérdida de señal del 'Itoitz' y trata de verificar si se hundió frente al Cabo Peñas

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha registrado la pérdida de la señal de la radiobaliza del pesquero 'Itoitz', que permanecía a la deriva frente a la costa de Ribadeo después de escorarse el lunes en la zona de la costa de A Coruña, y trata ahora de verificar si la embarcación se ha hundido al noroeste del Cabo Peñas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento, la pérdida de señal se produjo durante esta noche y la posición "más probable" del pesquero, del que fueron rescatados el lunes sus siete tripulantes, es que se sitúa "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas".

Además, estas mismas fuentes han señalado que también se perdió la señal del sistema de identificación automática (AIS) de la embarcación.

La zona presenta olas de hasta nueve metros, con alerta naranja en el mar, lo que impide la intervención del buque de Salvamento Alonso de Chaves, que está previsto que permanezca en el lugar a la espera de una mejora del temporal.

Además, el departamento de seguridad marítima prevé realizar un vuelo de reconocimiento cuando las condiciones meteorológicas lo permitan para tratar de verificar si el 'Itoitz' se ha hundido.

Este miércoles, el buque Salvamar María Pita logró amarrar el pesquero, pero las condiciones meteorológicas adversas hicieron que se soltase del remolque para tratar de llevarlo a puerto.

RESCATE

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoitz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.