Salvamento remolca a Ribeira (A Coruña) un eucalipto hallado en la entrada de la ría de Arousa

Salvamar Sargadelos remolca un eucalipto de grandes dimensiones a Ribeira (A Coruña). - SALVAMENTO MARÍTIMO
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Salvamento Marítimo ha tenido que remolcar este martes hasta el municipio coruñés de Ribeira un eucalipto encontrado en la entrada de la ría de Arousa.
Según ha informado el servicio de emergencias, fue un pesquero quien reportó que había un árbol "de grandes dimensiones" en esta zona que podría resultar peligroso para la navegación.
Al tener conocimiento de la situación, el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra movilizó a la Salvamar Sargadelos, que lo remolcó a Ribeira.