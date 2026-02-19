Salvamento retoma la búsqueda por aire del 'Itoitz' al mejorar las condiciones meteorológicas en la zona

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha podido retomar este jueves la búsqueda por aire del pesquero 'Itoitz', que permanecía a la deriva desde el 9 de febrero y del que se perdió la señal el pasado viernes al norte de Cabo Peñas.

Después de que durante toda la semana las condiciones meteorológicas adversas impidiesen la salida del avión Sasemar 101, fuentes del departamento de seguridad marítima han confirmado a Europa Press que este jueves sí ha podido continuar con su exploración en la zona donde se registró la señal del pesquero por última vez.

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas del pasado lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del buque, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Ya el jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del buque y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se situase "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas".