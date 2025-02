Sector marisquero pide la intervención de la Valedora ante la "pasividad" de la Xunta por el vaciado de embalses

Colectivos de las rías de Arousa y de Muros-Noia denuncian mortandad del marisco y una "situación catastrófica" de ambas rías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos del mar de las rías de Arousa y de Muros-Noia han solicitado la intervención de la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ante la "pasividad" del Gobierno gallego por el vaciado de embalses y han denunciado que esta práctica es uno de los problemas "más graves" que padece el sector.

De este modo, representantes del sector marisquero en ambas rías han acudido este viernes a la sede de la Valedora en Santiago para hacer entrega de un escrito con las solicitudes realizadas a Augas de Galicia anteriormente y cuya respuesta fue el "silencio administrativo", según han señalado.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, ha denunciado la "situación catastrófica" de ambas rías y ha lamentado la "total pasividad" de la Xunta, a la que ha acusado de "no solucionar los problemas del sector y esperar a que el marisqueo muera".

En concreto, los colectivos firmantes y presentes en la entrega de este escrito en la Valedora do Pobo son Plademar Muros-Noia, PDRA, Cofradías de Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Rianxo, Cabo de Cruz, agrupaciones de mariscadoras de Noia, Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Carril, Rianxo, Vilaxoán, agrupaciones de productores de mejillón Opmega, Illa de Arousa, Asmecruz, Farn, Amegrove, Vilaxóan y Opp-20.

CONCESIONES MARISQUERAS

Así, Rubido ha incidido en que el objetivo de la Administración autonómica es que las concesiones decaigan y "poder ponerlas a disposición de la gente VIP", asimismo, ha asegurado estar "cansado de llamar a la puerta de la Xunta" y no recibir respuesta.

"Quieren que el marisqueo muera porque están esperando poder disponer de las concesiones marisqueras para mal venderlas al sector industrial, hay sectores industriales interesados en esas concesiones marisqueras", ha aseverado ante los medios de comunicación.

Así, los colectivos de ambas rías han detallado que sufren avalanchas de agua dulce de los embalses, "coincidiendo con episodios de intensas lluvias", unos vaciados "que realizan las empresas concesionarias sin previo aviso".

"Esta realidad se viene repitiendo desde hace mucho tiempo a pesar de haberlo denunciado públicamente en repetidas ocasiones y, año tras año, produce unas mortandades masivas de bivalvos en la zona intermareal y unas pérdidas económicas importantes", ha recalcado Rubido.

Con todo, los colectivos firmantes han hecho hincapié en que la Xunta "tiene la capacidad" para elaborar una normativa y sacarla en el DOG "para obligar a las concesionarias a realizar los vaciados de los embalses de forma regulada".

SOLICITAN UNA NORMATIVA "ESTRICTA Y CLARA"

En esta línea, han subrayado que el Ejecutivo gallego tampoco resuelve problemas como el saneamiento integral de las rías, la contaminación de vertidos, la regeneración de los bancos marisqueros, o estos vaciados "que se resolverían simplemente sacando una normativa estricta y clara en el DOG".

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa da ría de Muros e Noia, Rogelio Santos, ha denunciado que "no exista un protocolo" para el vaciado "cuando la propia ciencia dice que el marisco no puede aguantar tantos días consecutivos con un descenso tan alto de la salinidad".

"El mar no lo aguanta todo y las rías son un ecosistema muy cerrado y muy sensible, no lo aguantan todo, el marisqueo nunca estuvo tan regulado y que aún por encima se culpe de todo esto a los mariscadores es de sin vergüenzas, es una falta de respeto a la gente del mar", ha destacado Santos.

Asimismo, ha incidido en que lo que piden estos colectivos no es que desaparezcan los embalses, sino que existe una regulación para que estos vaciados se lleven a cabo en marea alta "y que haya previsión, que no acumulen demasiada agua".