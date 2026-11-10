El sector del mejillón gallego pide a Bruselas medidas de protección frente a las importaciones de Chile

Archivo - Pesca de mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) ha reclamado este martes a la Unión Europea medidas de protección frente a las importaciones de mejillón de terceros países, especialmente de Chile, al denunciar que la entrada de productos sometidos a menores exigencias de producción está perjudicando la competitividad del sector gallego, cuya producción ha caído cerca de un 40% en las últimas dos décadas.

La organización ha presentado sus reivindicaciones en el Parlamento Europeo, en un acto con la participación de los eurodiputados gallegos Ana Miranda (BNG) y Nicolás González Casares (PSOE), en el que ha pedido a Bruselas que estudie la aplicación de salvaguardias comerciales, refuerce la vigilancia de las importaciones y garantice que los productos procedentes de terceros países cumplan estándares de producción equivalentes a los exigidos a los productores comunitarios.

En un documento presentado durante el encuentro, Opmega señala directamente al acuerdo de libre comercio entre la UE y Chile, en vigor desde 2007, que contempla un arancel del 0% para la entrada de mejillones en conserva o destinados a su transformación, y sostiene que ha provocado "desequilibrios estructurales" en la cadena de suministro gallega.

En concreto, la organización advierte de que las importaciones de mejillones preparados y en conserva procedentes de Chile se multiplicaron por 116 entre 2003 y 2011, lo que, a su juicio, ha favorecido la sustitución del producto gallego en la industria transformadora, con consecuencias para los ingresos de los productores, el empleo y la capacidad de producción.

Según los datos recogidos en el informe, Galicia pasó de producir 298,9 millones de kilos de mejillón en 2006 a 177,6 millones en 2025, una caída del 40,6% que la organización presenta como muestra del deterioro del sector, aunque el documento no atribuye exclusivamente a las importaciones esta reducción.

Ante esta situación, Opmega reclama que la UE revise sus políticas comerciales para garantizar una "competencia justa" en el mercado del mejillón, mediante la aplicación efectiva de la equivalencia de los estándares de producción y la posibilidad de recurrir a medidas de salvaguardia cuando las importaciones provoquen perturbaciones significativas.

Asimismo, pide que los futuros acuerdos comerciales tengan en cuenta las particularidades de la acuicultura sostenible e incorporen disposiciones para evitar nuevos desequilibrios, además de reforzar los mecanismos de seguimiento para "anticipar y responder" a las alteraciones del mercado provocadas por productos importados.

MIRANDA RECLAMA TRAZABILIDAD Y AYUDAS ESPECÍFICAS

Por su parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda ha denunciado en declaraciones a los medios que el mejillón gallego está sometido a una "competencia desleal" por las importaciones procedentes principalmente de Chile y ha reclamado que las instituciones europeas refuercen la protección de un sector del que, según ha señalado, dependen directamente unas 10.000 familias en Galicia.

En este sentido, ha defendido que la futura revisión de la organización común de mercados (OCM) de los productos de la pesca y la acuicultura sirva para mejorar la trazabilidad del mejillón, especialmente en las conservas, de manera que los consumidores puedan conocer su procedencia y distinguir el producto gallego mediante su denominación de origen protegida.

"El mejillón gallego es un producto europeo, es el principal productor de Europa y tiene que ser protegido precisamente con una trazabilidad. Y la trazabilidad implica transparencia, implica protección, implica un apoyo", ha defendido Miranda, que ha insistido en la necesidad de garantizar que el origen del producto sea identificable también cuando se comercializa en lata.

Miranda ha defendido igualmente la necesidad de destinar fondos europeos a la investigación y a la protección ambiental de las rías gallegas, al recordar que la producción mejillonera está especialmente expuesta a factores como las lluvias y la contaminación marina.

PIDEN QUE LA UE REFUERCE LA PROTECCIÓN DE LA ACUICULTURA

Más allá del caso gallego, el documento de Opmega advierte de que el conjunto del sector europeo se enfrenta a una presión creciente de importaciones producidas, según denuncia, bajo condiciones medioambientales, laborales y sanitarias menos exigentes que las comunitarias, y señala el aumento de la capacidad productiva de países como Marruecos y China como un posible factor adicional de competencia.

La organización recuerda que el mejillón representa alrededor del 70% del volumen de la acuicultura de moluscos de la UE, con una producción aproximada de 350.000 toneladas en 2024 y un valor económico anual estimado de entre 450 y 650 millones de euros, en un sector que concentra miles de empleos en regiones costeras.

Por ello, pide que los compromisos europeos en materia de agricultura, alimentación y acuicultura sostenible se traduzcan en medidas comerciales concretas, alineadas con el Pacto Europeo por los Océanos, para garantizar una competencia justa y evitar "nuevas perturbaciones" para los productores comunitarios.