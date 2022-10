Sector pesquero, partidos políticos y sociedad civil claman al unísono: "No al veto europeo a la pesca de fondo"

Representantes del sector y de todos los partidos políticos participaron este sábado en Ribeira en una concentración contra la prohibición

RIBEIRA (A CORUÑA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un millar de personas se han concentrado este sábado en la Praza do Concello de Ribeira para reclamar a Bruselas que dé marcha atrás al veto a la pesca de fondo, que entrará en vigor este domingo y que prohíbe la actividad en 87 caladeros del Atlántico.

En la localidad coruñesa se ha plasmado la unidad tanto del sector como de todos los partidos políticos del arco parlamentario gallego, con representación del BNG, del PSdeG y del PP.

Sobre las escaleras de la Praza do Concello han tomado la palabra representantes del sector, del ayuntamiento y también la conselleira do Mar, Rosa Quintana. La representante de la Xunta ha querido lanzar un mensaje a Europa y ha señalado que "el verdadero veto que están intentando aplicar es sobre las personas".

"Sin el mar morimos y por él no daremos ni un paso atrás y decimos no al veto europeo a la pesca de fondo", ha proclamado entre aplausos la conselleira do Mar.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadoras, Basilio Otero, ha lanzado una advertencia al comisario europeo de pesca, encargado de tomar esta decisión: "Solo queremos trabajar. Mira bien lo que haces, joven".

Asimismo, ha defendido que los marineros son "los más ecologistas". "De que el mar esté bien vivimos no solo nosotros, sino también nuestras familias y eso no podemos permitir que nos lo saque quien no entiende nuestra forma de vivir y de trabajar", ha insistido Otero.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Arrastreros de Ribeira, Ignacio Vázquez, ha dejado caer que en los últimos años han aparecido en las zonas en las que trabaja la flota gallega "otros operadores con intereses energéticos" que, ha añadido, "tienen un poder de negociación y de financiación" superior.

En total, el reglamento afectará a unos 4.400 tripulantes gallegos y tendrá un impacto global en la economía de la comunidad de unos 816 millones de euros, según los cálculos de la Xunta a partir de las tablas 'Input-Output' de la pesca-conserva gallegas 2019.

