El sector presenta alegaciones a la consulta sobre la primera subasta de eólica marina y pide "cero megavatios"

Archivo - El parque eólico marino Baltic Eagle - IBERDROLA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha presentado sus alegaciones a la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el primer procedimiento de concurrencia competitiva para la eólica marina.

La posición del sector pesquero, según subraya en un comunicado de prensa, es "rotunda", al considerar que "no debe seleccionarse ninguna de las Zonas de Alto Potencial (ZAPER) y la potencia a subastar debe ser de cero megavatios".

Los argumentos principales de las alegaciones, según señala, son la denuncia de la existencia de una "cartografía defectuosa", ya que "los POEM se aprobaron sin datos de la flota artesanal y de bajura" y la advertencia de que hay "zonas de desove afectadas", puesto que "el estudio del IEO-CSIC demuestra que las ZAPER por ejemplo en Galicia coinciden con las principales zonas de desove de merluza".

"No nos oponemos a la descarbonización, pero la energía renovable debe ser limpia también socialmente y no destruir empleo sostenible ni la soberanía alimentaria", destaca la plataforma.