La senadora del BNG reclama al Gobierno la aprobación "urgente" de la exención de cuotas a mariscadoras

Archivo - La senadora del BNG, Carme da Silva. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva Méndez, ha reclamado al Gobierno central que apruebe "de manera urgente" la exención de cuotas a la Seguridad Social de las mariscadoras gallegas, manteniendo ese tiempo como cotizado con el objetivo de que no pierdan años de cotización.

En este sentido, la senadora nacionalista ha recordado que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, en respuesta a una pregunta oral formulada por el BNG en el Senado, declaraba la voluntad "conocida y favorable" del Gobierno a exonerar las cuotas a las trabajadoras afectadas mientras permanezca suspendida la actividad.

"La ministra se remitió a la tramitación de un proyecto de ley, que continúa bloqueada, pero obvió que existen otros mecanismos legales que permitirían la aprobación de esta medida con carácter urgente", ha subrayado da Silva.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "hacer gala de saber actuar en situaciones de emergencia y crisis" mientras las mariscadoras gallegas "tienen que esperar para obtener compensaciones a consecuencia de los temporales".

Con todo, ha insistido en que este sector "no puede seguir esperando por la tramitación de un proyecto de ley cuyo plazo de enmiendas no deja de prorrogarse".

En este sentido, el BNG ha señalado en una nota de prensa que el Gobierno central tiene a su disposición "otros instrumentos legales" que permitirían aprobar esta medida de manera "urgente". "Estamos hablando de 7.000 mariscadores y mariscadoras, no tiene sentido dilatar la solución cuando el sector vive una enorme incerteza", ha concluido.