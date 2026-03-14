La temporada de pesca fluvial en Galicia arranca este domingo, con la captura del salmón vedada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de pesca fluvial en Galicia arrancará este domingo, 15 de marzo, en el que se prevén precipitaciones, y se extenderá hasta el 31 de julio. Como novedad, estará vedada la captura de salmón.

Las normas de pesca en las aguas continentales de la Comunidad fueron reguladas por una orden que publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado diciembre.

Así, en el caso de la trucha, el período general se abrirá el 15 de marzo, prolongándose su pesca hasta el 31 de julio, con las excepciones de las masas de agua salmoneras, de reo y las de montaña, en las que la temporada comenzará más tarde, el uno de mayo.

Por otra parte, en los cotos de pesca intensiva y en los tramos de pesca sin muerte, se podrá pescar hasta el 30 de septiembre, mientras que en los cotos con convenio, con carácter general la temporada se prolongará hasta la misma fecha en la modalidad de sin muerte.

En relación al reo, el período general se extenderá al igual que este año del 1 de mayo al 31 de julio, prolongándose hasta el 30 de septiembre en algunos cotos. La pesca de la lamprea se autoriza únicamente en los ríos Tea y Ulla.

Por su parte, se podrá pescar la saboga en el tramo del río Ulla comprendido entre la presa de Couso y la desembocadura, del 1 de mayo al 7 de junio.

Las normas generales para la pesca de especies del Catálogo español de especies exóticas invasoras indican que se podrá capturar perca americana, carpa, cangrejo de río americano y cangrejo de California. Se prohíbe la pesca de otras especies de dicho catálogo.

En cuanto a las especies vedadas, se prohíbe la pesca de cangrejo de río europeo, bermejuela, espinoso, sábalo y anguila, exceptuando la pesca de interés etnográfico autorizada en el río Miño en los ayuntamientos de Portomarín, O Páramo, Paradela y Guntín, y los planes de pesca de la anguila en las zonas de desembocadura en el mar definidas.

VEDA DE SALMÓN

En este sentido, en lo que respeta al salmón, se propuso la veda de la pesca de esta especie durante la temporada 2026 en todos los ríos gallegos debido a que los indicadores de abundancia recientes obtenidos exponen valores bajos.

Además, se llevará a cabo un seguimiento de la evolución de las principales poblaciones gallegas de esta especie, mediante el uso de contadores automáticos ya existentes en los ríos Ulla, Eo y Landro con el fin de estudiar el paso de salmones adultos.

También, se continuará con el estudio de seguimiento de la especie mediante el funcionamiento de la Estación de Ximonde, en el río Ulla, como se viene haciendo desde 1993. En el resto de ríos, se programarán inventarios de pescados mediante pesca eléctrica para la posible detección de juveniles.