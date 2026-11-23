Archivo - Capturas de la flota atunera - OPAGAC - Archivo

BRUSELAS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Mauritania han alcanzado un acuerdo para renovar el protocolo de pesca sostenible que expiró la semana pasada y obligó a la flota comunitaria, incluidos una treintena de buques españoles, a abandonar las aguas del país africano, según ha anunciado este lunes el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y ha celebrado el ministro español del ramo, Luis Planas, que ha destacado la importancia del pacto para el sector.

"Excelente noticia. Acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania sobre el acuerdo de pesca sostenible. Se trata de un protocolo muy importante para nuestro sector pesquero", ha señalado Planas en un mensaje publicado en redes sociales, después de que el comisario europeo confirmara el resultado de las negociaciones a su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas.

El responsable europeo ha destacado que el pacto será "beneficioso" tanto para Mauritania como para la Unión Europea y el sector pesquero, al tiempo que ha agradecido a la ministra mauritana de Pesca, Infraestructuras Marítimas y Portuarias los intercambios "constructivos" que han permitido cerrar las negociaciones.

"Espero que se aplique de manera efectiva", ha señalado Kadis, que ha avanzado que informará a los ministros europeos del resultado de las negociaciones durante el Consejo de este lunes, aunque no ha precisado por el momento las condiciones del nuevo protocolo ni cuándo podrán reanudar su actividad los buques afectados.

El anuncio llega después de que el anterior protocolo expirara el pasado fin de semana sin que Bruselas y Nuakchot lograran pactar su renovación, una situación que obligó a los barcos europeos a abandonar el caladero y buscar alternativas temporales para continuar su actividad.

En el caso de España, la suspensión afectó a una treintena de embarcaciones, principalmente marisqueros, atuneros cerqueros congeladores y arrastreros, para las que el Gobierno había señalado como destinos provisionales las aguas de Portugal y Guinea-Bisáu mientras continuaban las conversaciones.

"Hemos estado trabajando muy intensamente durante todo el fin de semana", había señalado minutos antes Planas, a su llegada a la reunión de ministros europeos, donde había destacado el apoyo de España a las negociaciones para desbloquear la situación y había dejado claro que el Gobierno no contemplaba otro desenlace que no fuera alcanzar un acuerdo que permitiera mantener la actividad pesquera en esas aguas.