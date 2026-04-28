Unanimidad en la Cámara gallega para pedir a la UE un contingente de 55.000 toneladas de lomos de atún al 0%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes por unanimidad --con los votos a favor de PPdeG, BNG y PSdeG-- una iniciativa para instar a la Xunta a reclamar ante las instituciones comunitarias el establecimiento de un contingente arancelario autónomo de 55.000 toneladas de lomos de atún al 0% de arancel para el período 2027-2029.

La proposición, presentada por el PPdeG, defiende garantizar una "subministración adecuada" de materia prima para la industria transformadora y preservar la competitividad de un sector estratégico en Galicia, principal comunidad productora de conservas de atún.

El texto aprobado pide que el Ejecutivo gallego se dirija al Gobierno central para defender ante la UE este contingente arancelario, siempre que la materia prima cumpla con los estándares sociales, laborales y medioambientales que exige la Unión Europea.

Asimismo, reclama trasladar esta demanda a los diputados del PP, PSdeG y BNG con representación en el Parlamento europeo para que apoyen esta demanda, en el marco del debate del nuevo reglamento europeo que establecerá los contingentes arancelarios de la Unión Europea para determinados productos de la pesca en el período 2027-2029.

La iniciativa remarca que Galicia representa el 70% del volumen total de la producción española de conservas de pescados y mariscos en el segmento del atún y alerta de que un contingente "mal dimensionado" podría poner en riesgo los 12.000 puestos de trabajo que genera la industria transformadora en la comunidad.

Además, argumenta que la cifra de 55.000 toneladas planteada por el sector tiene en cuenta factores como las tendencias pasadas y actuales, la evolución y perspectivas del mercado y del comercio --tanto en la Unión Europea como a nivel mundial--, el valor añadido, la sostenibilidad y las preferencias comerciales

OTROS ACUERDOS

El Parlamento de Galicia también ha aprobado una iniciativa para que la Xunta inste al Gobierno central a solicitar al Instituto Social de la Marina (ISM) la exención de las cuotas de la Seguridad Social de los mariscadores que tengan suspendidos los planes de explotación.

El texto, presentado por los populares gallegos y que contó con los votos a favor del PPdeG y del BNG y la abstención del PSdeG, recoge que la exención de cuotas debe ser para aquellos profesionales del sector con los planes de explotación suspendidos por resolución de la Consellería do Mar y que no cuenten con la protección del cese de actividad.

"La suspensión de la actividad extractiva implica la ausencia de cualquier tipo de ingreso para estas profesionales. Una situación de inactividad forzosa que, a pesar de no ser imputable a ellas, sigue a ser, salvo para las que cobren la prestación por cese de actividad del ISM, motivo de obligación del pago íntegro de las cuotas mensuales de la Seguridad Social", recoge el documento de la iniciativa.

Todo ello, "agrava" la posición económica del colectivo y genera una "evidente desigualdad" respecto a otros sectores que tienen mecanismos de protección ante causas de parálisis de actividad.