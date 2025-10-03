Unanimidad en el Consello Galego de Pesca para rechazar la propuesta de Europa sobre el nuevo marco financiero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Pesca, presidido por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha aprobado este viernes el dictamen que rechaza la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 anunciado a finales de julio por la Comisión Europea, ya que la consideran lesiva y perjudicial para Galicia.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el documento, ratificado por todos los integrantes de este órgano consultivo, es el resultado de la unidad de acción emprendida a comienzos de agosto por el grupo de trabajo creado para diseñar una hoja de ruta a este respecto.

Para la responsable autonómica, el planteamiento del órgano europeo implica la "desaparición del carácter específico del Fempa", suponiendo una insuficiencia presupuestaria, así como "la invisibilidad del sector para Europa", restándole, ha añadido, "el carácter prioritario que tenía hasta la actualidad".

Además, en su opinión, deja a discreción de los Estados miembros las prioridades y criterios de reparto de unos recursos estratégicos para Galicia, como principal región pesquera europea y, por tanto, la mayor beneficiaria del actual fondo.

Asimismo, la Xunta ha puesto en valor que el dictamen es un ejemplo de la unión entre Administración y sector, destacando también "la capacidad de anticipación de la Xunta", puesto que, tal y como ha apuntado, el Gobierno central todavía no ha constituido el grupo de trabajo anunciado por el ministro para establecer una posición nacional conjunta ante un proceso de negociación "complejo e intenso" que comienza ahora en Europa y que culminará a lo largo del año 2027.