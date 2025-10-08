Villaverde mantiene un encuentro con la armadora Baipesca y con representantes de la FAO en el marco de Conxemar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, en una reunión con responsables de la armadora Baipesca Fish, en la feria Conxemar, en Vigo, a 8 de octubre de 2025. - EUROPA PRESS

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha continuado este miércoles su ronda de contactos con organizaciones y empresas del sector pesquero en el marco de la feria Conxemar, y se ha reunido con representares de la armadora Baipesca (la armadora del 'Tafra 3', hundido el pasado 12 de septiembre tras la colisión con un mercante) y con representantes de la FAO.

Así, Villaverde, junto con el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha recibido en el stand de la Consellería do Mar a miembros de Baipesca Fish, una empresa con 30 años de trayectoria en el sector de la pesca y de la comercialización.

Baipesca cuenta actualmente con una flota de nueve buques, que operan en los caladeros de Mauritania, Guinea Bissau, Guinea COnakry y Senegal. En el último ejercicio alcanzó una facturación de 15 millones de euros gracias a productos como el pulpo, la merluza, el choco o el calamar.

Igualmente, la conselleira se ha reunido con representantes de la FAO para abordar la colaboración de la Xunta en el programa de capacitación de la iniciativa Puertos Azules. Al respecto, el pasado mes de julio fue aprobada una aportación adicional a esta iniciativa de más de 31.000 euros, en la que también participan el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Puertos del Estado.

El objetivo de esta acción es transformar las infraestructuras portuarias en motores de desarrollo sostenible, promoviendo la gestión responsable de los recuros marinos y el bienestar de las comunidades pesqueras.

INTERFISH

Además, Marta Villaverde también ha asistido al 'ronqueo' de un gran pez espada, el proceso artesanal del despiece de esta especie, organizado por Interfish.

En el acto, los expertos han hecho una demostración de esta técnica ancestral y un chef ha elaborado diversos platos con este producto capturado por la flota de palangre gallega.

La conselleira ha destacado la colaboración entre esta organización profesional y la Xunta en el ámbito de la promoción y valorización de productos del mar, en el marco de un convenio de colaboración dotado con 200.000 euros.

Al amparo de este acuerdo, además de campañas de promoción del consumo de especies como tintorera, marrajo y pez espada, se realiza un informe sobre la situación actual del mercurio en los grandes peces migradores o la presencia en ellos de selenio, para divulgar los beneficios de comer estos pescados.