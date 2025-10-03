La Xunta activa el Consello Reitor da Economía Azul para coordinar la ejecución de las acciones de la estrategia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha celebrado el primer encuentro del Consello Reitor da Economía Azul de Galicia (EAG) 2024-2027, con el objetivo de actualizar el mapeado y revisar las acciones y el presupuesto de las actuaciones previstas en la estrategia autonómica.

La reunión, en la que han estado presentes representantes de varios departamentos autonómicos, ha sido inaugurada por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que ha señalado la importancia de esta hoja de ruta debido a la estrecha vinculación de la Comunidad con el mar y su potencial económico ligado a los recursos marinos.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira ha reivindicado que el departamento autonómico da "un paso fundamental en el impulso de una política de país para reforzar el liderazgo en este ámbito y situar a Galicia como referente europeo en una transición azul, sostenible e integradora".

Así, ha puesto en valor la transversalidad de los tres objetivos estratégicos, los seis ejes de actuaciones y de las 40 medidas previstas que implican a 20 entidades y que movilizarán 114 millones de euros hasta 2027.

Del mismo modo, la responsable autonómica ha subrayado que la economía azul está llamada a jugar un papel muy relevante como motor de empleo e innovación por lo que, en su opinión, "resulta esencial profundizar en la coordinación interdepartamental bajo una planificación sólida y un seguimiento continuo del cumplimiento de los hitos marcados".

ACCIONES

Entre las acciones en las que trabaja la Administración gallega, la creación de una red que integre a los diferentes agentes de la economía azul de Galicia, el fomento de sinergias entre los sectores de la biotecnología y de la acuicultura, la elaboración de un catálogo gallego de I+D+i azul, la creación de un centro de biotecnología azul en red o de una unidad especializada en este ámbito en la oficina Galicia Empresa.

Una línea de trabajo, ha expuesto la Xunta, con una especial incidencia en la innovación en sectores esenciales de esta estrategia como son la pesca, marisqueo y acuicultura.