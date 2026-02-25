La Xunta adoptará medidas por la baja salinidad de las rías cuando tenga los de datos de mortalidad del marisco

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el pleno del Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha sostenido que su departamento adoptará medidas frente al nuevo episodio de baja salinidad de las rías una vez que disponga del diagnóstico técnico de la situación de cada banco marisquero con los datos de mortalidad.

Así lo ha trasladado este miércoles en respuesta a una interpelación formulada en el pleno de la Cámara gallega por la diputada del BNG Rosana Pérez, quien ha alertado de que la situación que vive el sector pesquero, marisquero y mejillonero de Galicia es "absolutamente gravísima" sin que la Xunta haya por el momento avanzado "ninguna medida económica" para apoyarlo.

En su respuesta, la conselleira se ha referido a los efectos de los recientes episodios de lluvia y ha explicado las actuaciones que el Gobierno gallego desarrolla para evaluar su impacto real sobre los bancos marisqueros.

Villaverde ha recordado que Galicia ya vivió una situación similar en diciembre de 2023, cuando un periodo prolongado de precipitaciones provocó también descensos acusados de salinidad en las rías, con afecciones sobre los recursos marisqueros.

En este sentido, ha sostenido que la Xunta fue la única administración que desplegó medidas de apoyo al sector. Una experiencia acumulada en aquella campaña que, según ha dicho, permite afrontar el escenario actual con mayor conocimiento técnico y capacidad de respuesta.

Villaverde ha afirmado que los datos recogidos por las estaciones de control del Observatorio Costeiro de Galicia evidencian que el episodio actual presenta características excepcionales, tanto por la intensidad como por la duración de las lluvias.

De este modo, ha indicado que en determinadas zonas del litoral gallego se registraron valores de salinidad muy inferiores a los habituales durante varios días consecutivos, una circunstancia que puede comprometer la supervivencia de los bivalvos más sensibles a cambios ambientales.

La conselleira ha señalado que la Administración autonómica activó el seguimiento técnico a través de los biólogos de zona y de las asistencias técnicas de las cofradías, cuyos trabajos de muestreo y análisis ya están en marcha y se prolongarán durante las próximas semanas, con el objetivo de conocer con precisión el alcance de las afecciones banco a banco.

Dicho esto, ha argumentado en que "resulta prematuro" cuantificar daños o anunciar medidas concretas adicionales y ha reiterado que la Xunta mantiene un "contacto permanente" con el sector.