Xunta y Anfaco firman un nuevo convenio para la impulsar la competitividad y promocionar el sector conservero

El secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, firman un convenio de colaboración entre la Xunta y Anfaco-Cytma. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Productos Transformados de Pescados y Mariscos - Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria Marina (Anfaco-Cytma) han firmado este jueves un nuevo acuerdo para seguir fortaleciendo la competitividad del sector de la conserva, impulsar la comercialización y promoción de productos, así como la internacionalización.

El acuerdo, firmado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el secretario general del Anfaco, Roberto Alonso, contempla una inversión de 400.000 euros, cofinanciados por la Xunta, fondos europeos y la propia asociación.

En el marco del convenio se desarrollarán a lo largo de 2026 un conjunto de acciones orientadas a fomentar el consumo de estos productos y a reforzar su visibilidad en el mercado, poniendo en valor la seguridad alimentaria y la capacidad innovadora del sector.

Marta Villaverde ha destacado que el acuerdo contribuye a consolidar un modelo industrial basado en el valor añadido, en la innovación y en la internacionalización, al tiempo que apoya a un sector estratégico, que general miles de empleos y proyecta la marca Galicia.

Asimismo, la conselleira, que ha destacado el papel de Anfaco como interlocutor de esta industria y como "agente tractor" de iniciativas que favorecen la competitividad de las empresas transformadoras, ha apuntado que el convenio responde a la necesidad del sector de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y avanzar en la diversificación de mercados.

El acuerdo incluye la organización de encuentros profesionales y jornadas técnicas, acciones de promoción gastronómica, campañas digitales, elaboración de material divulgativo y presencia del sector en ferias y eventos internacionales.

El nuevo convenio da continuidad a la cooperación mantenida entre la Xunta y Anfaco desde 2015. En este período se movilizaron más de 1,6 millones de euros para estas acciones de apoyo.

JORNADA DE APOYO AL SECTOR MAR-INDUSTRIA

Por otra parte, la conselleira ha inaugurado este jueves la jornada técnica 'Apoios á promoción comercial e internacionalización do sector mar-industria de Galicia no 2026', organizada por la propia Xunta, con el objetivo de seguir estableciendo alianzas que posibiliten que las empresas orienten su producción a nuevos modelos comerciales y obtengan mayor retorno económico y reconocimiento social de sus productos.

Marta Villaverde ha asegurado que el compromiso de la Xunta es decisivo en el acceso del tejido empresarial a los 'mercados premium' y ha recordado que, en el bienio 2026-2027, el esfuerzo inversor del gobierno autonómico en materia de promoción se sitúa en los 11 millones de euros.

Esta "apuesta" permitirá promocionar los productos del mar gallego en más de 50 ferias internacionales y nacionales, lo que permite "reforzar la visibilidad internacional de la marca Galicia Calidade y consolidar Galicia como referente de calidad, sostenibilidad y trazabilidad".

Gracias a esta estrategia, las pymes de la cadena mar-industria han establecido desde 2023 más de 15.500 contactos empresariales, y se han firmado más de 1.800 nuevos contratos. Así se refleja en el estudio realizado con Clusaga para evaluar el grado de internacionalización del sector y los patrones de crecimiento, e identificar los retos y necesidades.

La investigación revela también que, en el último ejercicio cerrado, el de 2024, la industria transformadora alcanzó un volumen de negocio de casi 2.800 millones de euros, y que entre el 60 y el 65 % de las conservas de pescado y marisco y del pescado congelado de España proceden de Galicia.