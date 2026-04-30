La Xunta apela a fomentar el consumo de productos del mar entre los más jóvenes

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en el Congreso de Infancia y Adolescencia celebrado en la Casa de la Cultura de Burela - XUNTA

LUGO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este jueves en el Congreso de Infancia y Adolescencia, celebrado en la Casa de la Cultura de Burela.

En él, ha remarcado la importancia de consolidar hábitos de vida saludables entre los menores y garantizar el futuro del sector pesquero gallego con proyectos como Xeración Peixe.

El evento, organizado por la Fundación Expomar en el marco de esta iniciativa financiada por la Consellería do Mar al amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, ha servido como foro de encuentro para analizar la relevancia de la proteína marina en la alimentación infantil.

En el acto, la conselleira ha destacado que fomentar el consumo de pescado y marisco entre niños y adolescentes ocupa un lugar "absolutamente prioritario" para la Xunta. Además, ha insistido en que urge mantener el vínculo entre el mar y las nuevas generaciones.