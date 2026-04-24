La Xunta apela a la internacionalización como "clave" para modernizar el sector mar-alimentario en Galicia

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en la inauguración del Programa de Especialización en Marketing e Internacionalización del Sector Mar Alimentario - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la formación y la internacionalización como "instrumentos clave" para el "desarrollo y modernización" del sector mar-alimentario en Galicia, en un contexto caracterizado por la "creciente competencia" y la "apertura de nuevos mercados".

Así lo ha trasladado este viernes durante la inauguración del Programa de Especialización en Marketing e Internacionalización del Sector Mar Alimentario, organizado por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y la Xunta, en el marco del convenio firmado entre ambas entidades.

"La internacionalización constituye uno de los principales vectores de crecimiento del sector", ha recalcado la titular de Mar, que ha insistido en la "necesidad de reforzar" la capacidad de empresas para "adaptarse a los cambios" en mercados globales, "mejorar procesos" de comercialización y "consolidar el posicionamiento" de productos gallegos en el exterior.

En esta línea, Villaverde ha subrayado la "importancia de avanzar" cara a la "innovación, competitividad y apertura" a nuevos mercados, "sin perder la identidad que caracteriza al sector" en Galicia.

JORNADA

En concreto, el programa está dirigido a empresas del sector --dentro del que se incluye la pesca, la acuicultura, la transformación, la comercialización y demás servicios asociados -- que quieran iniciar o consolidar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

Para ello, la iniciativa ofrece formación especializada en "internacionalización, marketing, posicionamiento de marca, ventas y gestión financiera" a través de un enfoque práctico.

En este sentido, la conselleira ha recordado que el sector en Galicia exporta a más de 140 países, lo que "evidencia su sólida presencia internacional". También ha incidido en el "compromiso" el Ejecutivo gallego con este ámbito, destinando 11 millones de euros en el periodo 2026-2027, para la "promoción del tejido empresarial autonómico" en más de 50 ferias de referencia.