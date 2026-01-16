Xunta apoya a la flota en su rechazo a una norma "imposible de cumplir" y que solo "sirve" para multas

Xunta y cofradías se reúnen antes del encuentro con el ministerio sobre las nuevas normas europeas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha mostrado su apoyo a la flota en su rechazo a las nuevas normas de control pesquero impuestas por la Unión Europea, una medida que, según los representantes de las cofradías, es "imposible de cumplir" y solo "sirve" para poner sanciones a los profesionales.

Ambas partes se han reunido este viernes en la sede de la Xunta, antes de la cita prevista para el próximo lunes, 19 de enero, con el Ministeiro de Pesca. Las cofradías ya indicaron que esperarán a este encuentro para decidir si amarran en protesta contra estas nuevas exigencias.

En declaraciones a los medios de comuniación, el presidente de la federación nacional de cofradías, Basilio Otero, ha calificado la problemática como la "peor desde hace muchísimo tiempo", puesto que si lo habitual, ha dicho, es que la flota se enfrente a normativa "difícil de cumplir", esta es "imposible".

"Igual de difiícil de calificar sin entrar en improperios", ha añadido, antes de explicar que "nadie puede pesar una especie desde el kilo cero ni saber con cuatro horas de antelación cuándo va a llegar a tierra". "Con un hándicap, si te pasas de la estimación previa hay que volver a mandar otra con otras horas de antelación. Sería un bucle", ha advertido, con las consecuencias que tendría para las horas de trabajo.

Así, ha añadido que esta semana hicieron comprobaciones con fotografías de pesos a bordo y en las básculas, y errores que pueden suponer 3.000 euros de sanción por 200 gramos de fallo en un salmonete --a modo de ejemplo--.

"O vamos al mar con certidumbre o vamos al mar a pescar multas", ha resuelto, para mostrarse también en contra de tener que estar "hora y media cubriendo el diario electrónico de a bordo". "Dejas de atender tus responsabilidades como patrón", alerta.

Por todo esto, ve "desproporcionada" e "inútil" una norma que contrasta con la consecución, ya en 2019, del objetivo de rendimiento máximo sostenible impuesto por Europa. "Esta implementación de apuntar desde el kilo cero no sirve para nada más que para tener sanciones", ha resumido.

Junto a él, el presidente de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez Sieira, ha subrayado que los representantes de los pósitos llevan tiempo advirtiendo de "lo que iba a pasar", con escritos a europarlamentarios incluidos. "La norma salió adelante" y "las consecuencias las estamos teniendo ahora", ha constatado.

Por último, el presidente de la federación de cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas, ha ahondado en que "hay cosas que son imposibles" y esto lo equipara con tener que hacer "un agujero de 20 centímetros en la pared y salir por él". "--Sería posible-- si nos desmembramos, y pienso que es lo que quieren. Quieren desmantelar la flota", ha denunciado.

SIN SOLUCIÓN DOS AÑOS DESPUÉS

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha dicho apoyar "las demandas del sector" y ha mostrado su sorpresa pues "dos años después de haberse publicado estas disposiciones que entran ahora en vigor" y cuando "se hicieron alegaciones por parte de la Xunta y del sector para flexibilizar, conseguir periodos transitorios y exenciones para la pesca artesanal (...) todavía no hay una solución", y es de aplicación desde enero.

"Instamos al ministerio a que busquen una solución que permita que la fltoa artesanal pueda seguir funcionando como hasta ahora. Operando con rentabilidad y seguridad jurídica", ha resaltado, en alusión a la cita del lunes.