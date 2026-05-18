La Xunta autoriza el primer convenio con cofradías para regenerar y recuperar bancos marisqueros

Archivo - Marisacadores recogen el marisco muerto en la playa del Testal, a 4 de marzo de 2026, en Noia, La Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes el primero de los convenios con cofradías para regenerar y recuperar los bancos marisqueros gallegos tras las fuertes lluvias de este invierno.

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que ha detallado que, en este caso, el convenio ha sido con la Cofradía de Pescadores de Noia.

El acuerdo está dotado con cerca de 1,6 millones de euros y está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y permitirá realizar tareas de restauración ambiental durante las anualidades 2026 y 2027.

De esta forma, el acuerdo recoge un plan de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera con un cronograma detallado para la implicación directa del sector en las tareas de recuperación.

Además, permitirá remunerar los trabajos realizados desde el cierre de los bancos en esta zona y el objetivo es actuar de forma integral sobre los hábitats de especies estratégicas.

El ámbito de actuación del plan se centra en el estuario do Tambre y en la ensenada de Esteiro y contempla la participación progresiva de los profesionales del sector. De esta forma, empezarán 40 personas, en mayo se ampliará a 110 y llegará a las 200 a partir de septiembre.

En el marco de este convenio, que fue anunciado en marzo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, los profesionales del sector podrán recibir una remuneración de hasta 700 euros por entre 10 y 12 días al mes de participación en diferentes tareas mientras los bancos estén cerrados.

Entre las acciones más destacadas, en este acuerdo se encuentra la siembra de almeja en el banco de Misela I, con una proyección de ocho millones de unidades este año 2026 y dos millones en 2027, unas tareas que realizarán equipos específicos de 20 personas.

El acuerdo tiene una vigencia que se extiende, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2027. Rueda ha apuntado que un total de 21 entidades mostraron el interés en adherirse a estos convenios, que se firmarán progresivamente en las próximas semanas.

Según fuentes de la Consellería do Mar consultadas por Europa Press, todos los acuerdos que superen los 150.000 euros deberán ser autorizados por el Consello de la Xunta.