La Xunta cede 55.000 unidades de almeja babosa para recuperación de la Ría do Burgo - XUNTA

A CORUÑA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), continúa apoyando la recuperación y el refuerzo de los bancos marisqueros con la cesión de la semilla de almeja babosa para una nueva siembra en la ría do Burgo.

De este modo, este sábado, las personas mariscadoras pertenecientes a las agrupaciones de la cofradía, tanto en la modalidad de marisqueo a pie como desde embarcación, han distribuido en la zona de A Baixada 55.000 unidades de esta especial, con un peso aproximado de 25 kilos y un tamaño medio de 14 milímetros.

Los ejemplares proceden del área de preengorde de semilla en el puerto de O Vicedo, siendo producidos por el CIMA de Ribadeo. Esta cesión se enmarca en el compromiso de la Xunta con la regeneración de la productivada de las rías gallegas y con el apoyo al sector marisquero, mediante la producción y suministro anual a las cofradías y entidades del sector de moluscos bivalvos de calidad para reforzar los bancos marisqueros y contribuir a la sostenibiliad de los recursos.

En 2025, tal y como ha destacado el departamento autonómico en un comunicado, este centro entregó más de 2,1 millones de unidades de semilla.