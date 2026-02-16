La Xunta colaborará en la segunda edición del Congreso de Mar y Náutica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con representantes del Real Club Náutico de Vigo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con representantes del Real Club Náutico de Vigo con la finalidad de avanzar en la colaboración para la puesta en valor de la actividad que desarrollan estas entidades.

En el transcurso de la reunión, Villaverde ha trasladado a este colectivo la voluntad de la Consellería de colaborar con el II Congreso de Mar y Náutica que este año coincide con el 120 aniversario del club.

Acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, la titular del departamento autonómico ha enmarcado esta colaboración en el objetivo de seguir ahondando en la coordinación con los distintos agentes del ecosistema del mar.

Por otra parte, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se ha reunido este lunes con representantes de la Asociación de Productores Mejilloneros de Cabo de Cruz (Asmecruz) con el fin de conocer las necesidades de la entidad "que permitan avanzar en medidas para reforzar su sostenibilidad económica, social y ambiental".

Ambas partes, informa la Consellería, "han coincidido en la importancia de seguir manteniendo canales de diálogo permanente, amparadas en el trabajo coordinado entre la Administración y el sector dentro de la Comisión del Mejillón para impulsar aciones que ahonden en la capacidad productiva".