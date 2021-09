La Xunta critica la "visión miope" de la Eurocámara por promover una protección superior al rendimiento máximo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, ha censurado la "visión muy miope" del Parlamento Europeo por promover --en una resolución del pasado enero-- la recuperación de las poblaciones de peces por encima del rendimiento máximo sostenible --el nivel óptimo de capturas que puede extraerse de una población de peces cada año sin perjudicar el stock--.

En respuesta a una pregunta del PP en la comisión de Pesca, Mercedes Rodríguez ha lamentado que ese documento de la Eurocámara --que no es vinculante-- "no es positivo" al tener solo en cuenta el ámbito medioambiental y no atender al aspecto socioeconómico de la actividad. Avisa de "gravedad que puede suponer", ya que ese texto "pretende dar un paso adelante muy difícil de asumir" al "ir más allá" del rendimiento máximo sostenible.

De hecho, recuerda que el Consello Galego de Pesca ya se pronunció de forma contraria a ese documento. Igualmente, el Gobierno gallego remitirá sus quejas sobre esta resolución a la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG MARE), a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de Pesca de la UE.

Entre sus críticas, apunta a que se quiere establecer una protección del 30% de las zonas en 2030, aunque "sin especificar los elementos naturales a proteger". Así, la directora xeral de Pesca considera que "una de las cosas más graves" es la "ausencia total" de las consideraciones socioeconómicas de la actividad pesquera.

Por tal motivo, requiere que "debe contarse" con los pescadores en relación con decisiones como esta y "no hacerlo al margen" del sector.

En este sentido, Mercedes Rodríguez recrimina a las instituciones europeas un "alejamiento de la realidad que acaba produciendo un desapego muy fuerte en el sector" al "dificultar aún más si cabe la actividad". "Estamos acostumbrados a que cada dos por tres nos encontremos con un susto", se queja.