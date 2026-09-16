La Xunta defiende ante el Gobierno una PPC adaptada a Galicia y una mayor participación de las comunidades

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la posición de Galicia sobre el futuro de la Política Pesquera Común (PPC) y ha reclamado una participación más efectiva de las comunidades autónomas en la definición de la posición que España defenderá en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea.

Así lo ha trasladado la integrante del Gobierno gallego durante el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios celebrado este miércoles en la sede del Ministerio de Agricultura y del que ha informado la Xunta en un comunicado.

Villaverde ha trasladado la necesidad de dotar estos encuentros de otros formatos en los que se dé un mayor protagonismo a los gobiernos autonómicos y ha señalado que Galicia echó de menos un trabajo conjunto previo más efectivo para abordar cuestiones de especial trascendencia para el futuro del sector pesquero.

En este sentido, la conselleira ha defendido que las comunidades autónomas, por sus competencias y por el conocimiento directo de las características de sus sectores productivos, deben tener una participación activa en la elaboración de una posición común española sobre la futura PPC y el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Por este motivo, la Xunta ha señalado que Galicia mostró su disposición a seguir trabajando con el Ministerio para avanzar hacia una postura consensuada y sólida ante las negociaciones europeas.

Durante el encuentro, Villaverde ha reiterado las principales propuestas que Galicia considera prioritarias para la futura política pesquera europea, entre ellas garantizar una financiación específica, visible, plurianual y protegido para la pesca y la acuicultura.

La Xunta apoya en este ámbito la referencia de, cuando menos, 7.290 millones de euros para el período 2028-2034 y reclama que estos recursos no queden diluidos dentro de fondos de carácter general ni puedan ser desviados hacia otras políticas.

La titular de Mar ha incidido también en la necesidad de afrontar el elevado envejecimiento de la flota. Al respecto, Galicia propone que la normativa europea permita sustituir los buques más antiguos por unidades más seguras, eficientes y sostenibles siempre que no se incremente la capacidad pesquera nieta, diferenciando de este modo entre la modernización de los barcos y un aumento de su potencial extractivo.

La Xunta ha defendido igualmente una reforma de la PPC que haga efectivo el equilibrio entre los pilares ambiental, económico y social de la sostenibilidad, así como una mayor previsibilidad en la gestión de los TAC y cuotas.

Finalmente, Galicia ha reiterado su apuesta por una simplificación normativa apoyada en la digitalización, en la reutilización de la información ya disponible en las administraciones y en controles proporcionales al riesgo.