La Xunta defiende "ser de las primeras" en eólica marina y el sector ve "irresponsable ir a las prisas"

Observatorio da Eólica Mariña - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, ha defendido que Galicia "debe ser una de las primeras comunidades" en las pujas que abran para la instalación de parques eólicos marinos, a pesar de las dudas del sector pesquero, que solicita una "moratoria" y considera "irresponsable ir a las prisas".

Fernández Vila ha explicado a los medios, tras la reunión del Observatorio da Eólica Mariña, que "hay opiniones enfrentadas" entre el sector pesquero y el sector de la industria, pero también hay "puntos de encuentro".

En este sentido, ha instado a los miembros del observatorio a remitir sus aportaciones antes del 24 de febrero, ya que "considera que unas aportaciones realizadas entre todos los integrantes van a ser mejores que las que pueda hacer cada uno por separado".

Fernández Vila ha insistido en que es "fundamental" para todos que haya unas compensaciones por parte de los promotores eólicos que desarrollen sus proyectos energéticos en las costas gallegas, de tal modo que "todos se beneficien de la implantación de estos parques".

Además, ha apuntado que "también se pueden producir sinergias con el sector pesquero, sobre todo efectos de mantenimiento y revisión de los parques una vez que están en funcionamiento".

"Queremos estar en la primera subasta porque consideramos que puede ser una cadena de valor a efectos industriales muy significativa, pero por supuesto siempre teniendo en cuenta esa consistencia y compatibilidad del medio marino con las actividades existentes", ha subrayado.

EL SECTOR PESQUERO PIDE UNA MORATORIA

En este contexto, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, Torcuato Teixeira, ha solicitado una "moratoria" porque "no se puede actuar a ciegas". "No debemos empezar a dar subastas y concesiones a empresas, que pueden llegar a las concesiones a 50 años, sin tener toda la información científica disponible", ha expuesto.

"Galicia, teniendo el sector pesquero más importante a nivel de España, no puede sacrificarlo para implantar eólica marina. Cualquier implantación de eólica marina en aguas gallegas debe partir respecto al principio de precaución", ha enfatizado.

Teixeira ha asegurado que les parece una "irresponsabilidad" decir que "quieren ser los primeros y que esto tiene que ir a las prisas y corriendo" porque los trabajos científicos "tienen sus tiempos y esos tiempos tienen que desarrollarse".

"Esperamos, que la Administración trabaje defendiendo nuestros ecosistemas marinos. Es decir, hasta que no haya una conclusión de los informes queremos una moratoria", ha finalizado.

EL SECTOR INDUSTRIAL DEFIENDE LOS PROYECTOS

Por su parte, el Secretario general de la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, ha señalado que "está de acuerdo con el sector pesquero en que hay que estudiar e informarse bien para no arrepentirse el día de mañana de las decisiones tomadas".

No obstante, ha defendido que Galicia debe ser una de las primeras comunidades en las pujas. "Tenemos el mejor recurso eólico marino prácticamente de España y uno de los mejores de la Unión Europea, porque existe ya tecnología flotante, ya testada", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que la Unión Europea hizo una "reprimenda pública en varias ocasiones" por ir "demasiado lentos". A renglón seguido, ha afirmado que la implantación eólica "no va a ser de golpe", sino que probablemente hasta dentro de "seis o siete años no se vea el primer parque".

"Va a ser un proceso mayoritariamente lento, por lo tanto también vamos a tener tiempo para estudiar si hay algún error para poder solucionarlo", ha concluido.