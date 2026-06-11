La Xunta destaca la importancia de los avances tecnológicos en el sector del mar durante el IV Foro Azul

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, participa en el IV Foro Azul, enmarcado en el Festival Mar de Mares - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado este jueves el IV Foro Azul, celebrado en el marco del Festival Mar de Mares en el Espacio Avenida Abanca, en A Coruña. Allí ha subrayado los avances tecnológicos del sector marítimo gallego y las nuevas iniciativas que se están implementando desde la Xunta de Galicia para el proceso de transición digital y tecnológica.

Durante el evento, Villaverde ha destacado la importancia de la innovación tecnológica en la realidad marítimo-pesquera y la necesidad de mantener el equilibrio de la entre la preservación del medio marino y la rentabilidad económica.

Así, destacan iniciativas pioneras en el sector como MaruxIA, el proyecto 'Lonxas Galegas 4.0', o el Plan Estratéxico de Observación Marina. Estos proyectos son "una herramienta excepcional para consolidar una auténtica Economía Azul, fuerte y pujante", ha defendido.

Por otra parte, sobre otro de los asuntos que se abordaba en el foro, la acuicultura, la conselleira de Mar ha incidido en la importancia de este sector estratégico, "llamado a jugar un papel muy relevante en el autoabastecimiento de los mercados comunitarios de productos marinos", ya que produce alimentos "saludables, de alta calidad y, además, con una huella de impacto ambiental muy baja".

En su intervención, la conselleira también ha aprovechado para felicitar a la Asociación "Redes de Sal", organizadores del Mar de Mares, por ser seleccionado como finalista por el prestigioso programa 'Líderes Culturales' entre más de 100 acontecimientos culturales en todo el país. Este evento reúne a algunas de las voces mas relevantes del sector marítimo.

En esta jornada inicial se analizó la transformación digital y la IA aplicada al mar, la evolución de la gastronomía y pesca sostenible gallega, el desarrollo del patrimonio marítimo en espacios de cultura, deporte y bienestar, y el futuro de la acuicultura sostenible.